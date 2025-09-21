На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине сообщили о взрывах в окрестностях Харькова

В окрестностях Харькова на востоке Украины произошли взрывы
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Взрыв произошел в окрестностях Харькова на востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Сообщается, что Харькове был слышан звук взрыва, происшедшего за пределами города.

В настоящее время воздушная тревога действует в Харьковской, а также в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

До этого Вооруженные силы РФ нанесли удары по складу в Киевской области, который использовался ВСУ в логистических целях. После атаки на склад «Эпицентр» украинские СМИ написали о нескольких взрывах и клубах черного дыма. Взрыв также прогремел в Киеве.

14 сентября украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на депутата Верховной рады Сергея Нагорняка сообщило, что в Киевской области была повреждена Трипольская тепловая электростанция (ТЭС). Как сказал парламентарий, годовые восстановительные работы на объекте «пошли насмарку».

Ранее на Украине из-за детонации боеприпаса произошел взрыв в поезде.

