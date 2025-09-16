На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военкор рассказал о ночных ударах ВС РФ по Киевской области

Военкор Юрий Котенок: ВС РФ ночью поразили склад в Киевской области
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы РФ ночью нанесли удары по складу в Киевской области, который использовался украинскими войсками в логистических целях. Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Юрий Котенок.

По его словам, атаке подвергся склад «Эпицентр».

«Местные ресурсы сообщают сразу о нескольких взрывах и клубах черного дыма», — подчеркивается в публикации.

В ней уточняется, что удары наносились и по другим регионам Украины. В том числе по объектам на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

14 сентября украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на депутата Верховной рады Сергея Нагорняка сообщило, что в Киевской области была повреждена Трипольская тепловая электростанция (ТЭС). Как сказал парламентарий, годовые восстановительные работы на объекте «пошли насмарку».

Трипольская ТЭС — самая мощная электростанция в Киевской области. Она была введена в эксплуатацию в 1969 году. Инфраструктурный объект расположен на берегу реки Днепр, на расстоянии 13 км от украинской столицы.

Ранее в Киевской области произошел взрыв на нефтебазе.

