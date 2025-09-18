На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Киеве произошел взрыв

В Киеве произошел взрыв на фоне воздушной тревоги
Gleb Garanich/Reuters

В Киеве произошел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

По данным официального ресурса оповещения населения, в столице Украины, а также в Киевской, Харьковской и Черниговской областях действует воздушная тревога.

17 сентября Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли поражение объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины.

14 сентября депутат Верховной рады Сергей Нагорняк заявил о повреждении Трипольской тепловой электростанции (ТЭС) в Киевской области. По словам парламентария, годовые восстановительные работы на объекте «пошли насмарку».

8 сентября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что в районе Киева был нанесен удар по ТЭС. Местные жители сообщили о примерно семи взрывах. В результате атаки в украинской столице и Киевской области произошли массовые отключения электроэнергии.

Ранее стало известно об ударе ВС России по заводу систем наведения для ракет на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
