На Украине заявили о повреждении ТЭС в Киевской области

На Украине заявили о повреждении Трипольской ТЭС в Киевской области

Трипольская тепловая электростанция (ТЭС) в Киевской области повреждена. Об этом заявил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк, передает украинское издание «Страна.ua».

По его словам, годовые восстановительные работы на ТЭС «пошли насмарку».

8 сентября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что в районе Киева был нанесен удар по Трипольской тепловой электростанции. Местные жители сообщили о примерно семи взрывах. В результате атаки в украинской столице и Киевской области произошли массовые отключения электроэнергии.

Трипольская ТЭС — самая мощная электростанция на территории Киевской области. Ее ввели в эксплуатацию в 1969 году. Инфраструктурный объект находится на берегу реки Днепр, на расстоянии 13 км от Киева.

В апреле прошлого года ВС РФ ударили по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. В результате Трипольская ТЭС была полностью разрушена.

Ранее в Полтавской области произошел взрыв, повредивший автомобильно-железнодорожный мост через реку Днепр.