Разведчик «Востока» сообщил о ликвидации двух рот ВСУ при взятии Сосновки

Российские подразделения уничтожили около двух рот украинских военных при освобождении населенного пункта Сосновка в Днепропетровской области. Об этом сообщил РИА Новости старший разведчик разведывательного батальона 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток» с позывным «Борода».

По его словам, в прилегающих лесополосах находились до трех рот противника, а в самом поселке — около двух батальонов. Он отметил, что подход к Сосновке был осложнен системой инженерных заграждений: украинские силы использовали колючую проволоку, противотанковые рвы и заминировали поля. Кроме того, воздушное пространство оставалось под их контролем.

Разведчик уточнил, что часть украинских подразделений была уничтожена, часть смогла отойти. При этом, по его словам, непосредственно в населенном пункте были ликвидированы около двух рот.

Минобороны России 11 сентября сообщило, что войска группировки «Восток» во время активных наступательных действий освободили Сосновку.

