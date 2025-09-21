На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский боец рассказал о потерях ВСУ при освобождении Сосновки

Разведчик «Востока» сообщил о ликвидации двух рот ВСУ при взятии Сосновки
Sofiia Gatilova/Reuters

Российские подразделения уничтожили около двух рот украинских военных при освобождении населенного пункта Сосновка в Днепропетровской области. Об этом сообщил РИА Новости старший разведчик разведывательного батальона 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток» с позывным «Борода».

По его словам, в прилегающих лесополосах находились до трех рот противника, а в самом поселке — около двух батальонов. Он отметил, что подход к Сосновке был осложнен системой инженерных заграждений: украинские силы использовали колючую проволоку, противотанковые рвы и заминировали поля. Кроме того, воздушное пространство оставалось под их контролем.

Разведчик уточнил, что часть украинских подразделений была уничтожена, часть смогла отойти. При этом, по его словам, непосредственно в населенном пункте были ликвидированы около двух рот.

Минобороны России 11 сентября сообщило, что войска группировки «Восток» во время активных наступательных действий освободили Сосновку.

Ранее на Западе сделали неутешительное для Украины заявление по поводу Донбасса.

