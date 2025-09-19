На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД Афганистана прокомментировали слова Трампа о контроле над авиабазой Баграм

Афганистан отказал Трампу в возвращении под контроль США авиабазы Баграм
close
Tom Brenner/Reuters

Кабул не допустит восстановления военного присутствия США в Афганистане. Об этом заявил на своей странице в соцсети X представитель афганского внешнеполитического ведомства Закир Джалали.

»Афганистан и США нуждаются во взаимодействии друг с другом и могут иметь экономические и политические отношения, основанные на взаимном уважении и общих интересах, без военного присутствия США в какой-либо части Афганистана», — подчеркнул он.

19 сентября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что заявление президента США Дональда Трампа о возвращении афганской базы Баграм может привести к новому американскому вторжению в эту страну.

18 сентября глава Белого дома заявил, что власти Соединенных Штатов надеются вернуть себе афганскую авиабазу Баграм и предпринимают для этого определенные действия.

Ранее Трамп сравнил уровень опасности в американских городах с Афганистаном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами