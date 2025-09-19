В МИД Афганистана прокомментировали слова Трампа о контроле над авиабазой Баграм

Кабул не допустит восстановления военного присутствия США в Афганистане. Об этом заявил на своей странице в соцсети X представитель афганского внешнеполитического ведомства Закир Джалали.

»Афганистан и США нуждаются во взаимодействии друг с другом и могут иметь экономические и политические отношения, основанные на взаимном уважении и общих интересах, без военного присутствия США в какой-либо части Афганистана», — подчеркнул он.

19 сентября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что заявление президента США Дональда Трампа о возвращении афганской базы Баграм может привести к новому американскому вторжению в эту страну.

18 сентября глава Белого дома заявил, что власти Соединенных Штатов надеются вернуть себе афганскую авиабазу Баграм и предпринимают для этого определенные действия.

Ранее Трамп сравнил уровень опасности в американских городах с Афганистаном.