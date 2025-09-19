На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп может вторгнуться в Афганистан

Reuters: слова Трампа о базе Баграм могут привести к вторжению в Афганистан
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Заявление президента США Дональда Трампа о возвращении афганской базы Баграм может привести к новому американскому вторжению в эту страну. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«По словам источников, мечта Трампа о возвращении Баграма может обернуться повторным вторжением в Афганистан», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что планы Трампа могут «выглядеть как повторное вторжение в страну, для чего потребуется более 10 000 военнослужащих».

Как утверждается в материале, США могли бы приобрести базу с согласия талибов (движение внесено в список террористических организаций), однако остается неясным, какую форму может принять такое соглашение.

18 сентября Трамп заявил, что власти Соединенных Штатов надеются вернуть себе афганскую авиабазу Баграм и предпринимают для этого определенные действия.

Ранее глава Пентагона заявил об углубленном расследовании вывода войск США из Афганистана.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами