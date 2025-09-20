На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский анонсировал экспорт украинских морских дронов

Зеленский: украинские морские дроны пойдут на экспорт в первую очередь
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приоритетом в экспорте вооружений станут морские беспилотники. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с представителями прессы, сообщает украинское новостное агентство «Обозреватель».

Зеленский отметил, что в ближайшие десять дней будет разработан проект концепции экспорта украинского оружия. В качестве примера украинский лидер привел морские дроны, производство которых в стране значительно превышает потребности собственных вооруженных сил.

«Это позволяет продавать избыток и полученные средства направлять на производство дефицитных дронов для фронта», — заявил Зеленский.

Накануне украинский президент заявил, что страна приступает к частичному «регулируемому экспорту» вооружений. По словам Зеленского, Украинский ВПК обладает возможностями производить определенные типы вооружений «в существенно больших количествах, чем может себе позволить финансировать».

Ранее Силы Черноморского флота уничтожили вражеский морской беспилотник.

