В Черном море уничтожили вражеский морской дрон

Минобороны: Черноморский флот ликвидировал морской дрон у побережья
Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Силы Черноморского флота уничтожили вражеский безэкипажный катер в северо-восточной части Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Инцидент произошел в акватории, где уже неоднократно пресекались попытки атак со стороны ВСУ с помощью морских дронов. Подразделения флота своевременно обнаружили цель и ликвидировали ее.

Накануне Министерство обороны России сообщило в Telegram-канале об уничтожении двух украинских безэкипажных катеров в юго-западной части Черного моря.

Этой ночью в Новороссийске объявляли угрозу применения безэкипажных катеров. Глава города Андрей Кравченко призывал горожан покинуть набережную и пляжи, а жителей первой береговой линии — при включении сирен укрыться в помещениях со сплошными стенами, не подходить к окнам и не выходить из дома. Также нельзя быть на открытом пространстве у моря.

До этого в Севастополе появились два новых сигнала оповещения об опасности. На заседании оперштаба было решено добавить оповещения «Морская опасность!» и «Воздушная тревога и морская опасность!». Это было связано с тем, что противник может активизировать атаки с применением ракет, БПЛА и морских безэкипажных катеров.

Ранее дрифт воронежцев во время атаки БПЛА попал на видео.

