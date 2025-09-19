На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский заявил об открытии «управляемого экспорта» оружия на Украине

Зеленский: Украина частично открывает экспорт оружия
true
true
true

Украина частично открывает «управляемый экспорт» оружия. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в вечернем обращении в Telegram-канале.

По его словам, Украина может производить некоторые виды оружия «в значительно больших объемах, чем может профинансировать». При этом в распоряжении республики имеются определенные виды вооружения, объем которых значительно превышает необходимый, утверждает президент.

«Пример — морские дроны, на которые рассчитывает мир и которые у нас в профиците, также противотанковое оружие, некоторые другие виды. То есть, первый приоритет — это фронт, обеспечение наших бригад, второй приоритет — наши украинские арсеналы и только третий приоритет — вот такой управляемый экспорт», — сказал Зеленский.

17 сентября Зеленский раскрыл планы «А» и «Б» для Киева в конфликте с Россией. По его словам, Украине необходимо $120 млрд, чтобы воевать весь следующий год, в украинском бюджете заложено $60 млрд, еще $60 млрд нужно где-то найти.

Ранее во Франции призвали «восстать против грабежа» после слов Зеленского о европейской помощи.

