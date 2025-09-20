Российский «Искандер» уничтожил позиции ВСУ в Черниговской области

Российские военнослужащие с помощью расчета оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» уничтожили позиции зенитного ракетного комплекса С-300ПС Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

«Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение цели», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате атаки были ликвидированы радиолокационная станция РПН, две пусковые установки, кабина боевого управления и две машины украинской стороны.

В МО уточнили, что на месте пораженной позиции С-300ПС была зафиксирована вторичная детонация с последующим возгоранием и работа эвакуационной группы ВСУ.

До этого бойцы Вооруженных сил (ВС) России минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, которые разрабатывают оперативно-тактические ракетные комплексы «Сапсан».

Помимо этого, были уничтожены объекты, где производили многоцелевые и разведывательные ударные беспилотники и роботизированную боевую технику.

Ранее российские военные уничтожили бронемашину ВСУ «Гюрза».