Российские военные уничтожили бронемашину ВСУ «Гюрза»

МО: войска РФ с помощью FPV-дронов «Рубикона» поразили бронемашину ВСУ «Гюрза»
UkrArmoTech

Операторы БПЛА ВС РФ ликвидировали бронемашину «Гюрза» азербайджанского производства, которая находилась на вооружении украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

По данным ведомства, «Гюрзу» обнаружили на Рубцовском направлении зоны СВО неподалеку от населенного пункта Заречное.

«Серией ударов расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» ББМ противника была поражена», — говорится в сообщении.

4 сентября аналитики проекта The War Zone сообщили, что Украина могла пополнить парк истребителей МиГ-29 за счет поставок из Азербайджана. По их данным, в сети появилось фото украинского МиГ-29, окрашенного в камуфляж, который традиционно используется Военно-воздушными силами Азербайджана.

27 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна поддерживала территориальную целостность Украины с первых дней начала СВО, назвав свою позицию однозначной. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков рассказал о встрече Путина и Алиева в Пекине.

