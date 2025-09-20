Российские военные атаковали украинское объекты, производящие ОТК «Сапсан»

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, которые разрабатывают оперативно-тактические комплексы «Сапсан». Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

В сводке оборонного ведомства говорится, что российские солдаты нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, а также беспилотниками по предприятиям украинской стороны, осуществляющим разработку оперативно-тактических комплексов «Сапсан».

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

Помимо этого, были уничтожены объекты, где производили многоцелевые и разведывательные ударные беспилотники и роботизированную боевуюд технику.

До этого сообщалось, что российские военные провели одну из самых крупных атак на Днепропетровскую область. В Днепре и Павлограде зафиксировали серии ударов, в последнем прозвучали порядка 15 взрывов.

19 сентября российские военнослужащие организовали первый полукотел для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. По данным журналистов, в него попали около 6000 украинских солдат.

Ранее на Украине заявили об атаке беспилотников в направлении Киевской ГЭС.