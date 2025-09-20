Село Березовое в Днепропетровской области перешло под контроль российской армии. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что в зачистке населенного пункта от украинских солдат принимали участие подразделения группировки Вооруженных сил России «Восток».

Помимо этого, российские военные нанесли удары по позициям ВСУ в районе Подгавриловки, Калиновского, Гавриловки и Вербового. В результате противник потерял 270 солдат, три бронемашины, 14 легковых автомобилей и станцию РЭБ.

До этого стало известно, что российские военнослужащие организовали первый полукотел для Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области. По данным журналистов, в него попали около 6000 украинских солдат.

Утверждается, что российским военным удалось отбросить ВСУ от Зеленого Гая. В настоящее время идут бои в западной части Искры, также подразделения ВС РФ продвигаются в районе Ивановки.

Ранее глава Генштаба ВС РФ сообщил, что армия вошла в Плещеевку