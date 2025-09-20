На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появилось видео пожара в Саратове после атаки украинских дронов

Очевидцы сняли на видео сильный пожар в Саратове после атаки беспилотников ВСУ
Очевидцы сняли на видео пожар в Саратове, начавшийся после ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Жители Саратова сообщили о возгорании в одном из районов города после применения БПЛА», — сказано в посте.

Украинские дроны атаковали город в ночь на 20 сентября. Как пишет канал, жители слышали не менее десяти взрывов.

Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотника повреждены два многоквартирных дома. По словам главы региона, на месте происшествия начинают работать специалисты экстренных служб. На месте атак развернут оперативный штаб. Бусаргин добавил, что в ходе атаки пострадала женщина. Ее госпитализировали, жительница находится под наблюдением врачей.

Повреждения, причиненные в результате атаки будут устранены с помощью средств из областного бюджета, добавил Бусаргин.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Курской области.

Атаки БПЛА на Россию
