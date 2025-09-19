Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Курской области

Хинштейн: мужчина ранен в результате атаки БПЛА на автомобиль в Курской области

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль на въезде в поселок Хомутовка в Курской области, осколочное ранение получил мужчина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Пострадавшему на месте оказали медпомощь. По словам главы области, в ближайшее время его доставят в больницу.

«Желаю скорейшего выздоровления! Из-за атаки также произошло возгорание автомобиля. Он был потушен собственными силами», — написал Хинштейн.

Он призвал жителей Курской области не пренебрегать мерами безопасности.

19 сентября Хинштейн также сообщил, что украинский FPV-дрон атаковал 55-летнего местного жителя, ехавшего на мотоцикле в селе Амонь Хомутовского района. Спасти его не удалось. Еще один беспилотник атаковал грузовой автомобиль в населенном пункте Калиновка Хомутовского района. В итоге осколочное ранение получил 36-летний мужчина.

