Власти Саратовской области рассказали о последствиях налета БПЛА

Губернатор Бусаргин: в Саратове два дома получили повреждения при атаке БПЛА

Два многоквартирных дома в Саратове получили повреждения в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«В двух многоквартирных домах частично выбило окна. Проводится поквартирный обход, чтобы определить ущерб», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, на месте происшествия начинают работать специалисты экстренных служб. На месте атак развернут оперативный штаб. Бусаргин добавил, что в ходе атаки пострадала женщина. Ее госпитализировали, жительница находится под наблюдением врачей.

Помимо этого, повреждения получили несколько автомобилей. Администрация региона проведет встречи с жителями и ответит на все вопросы.

Он подчеркнул, что повреждения, причиненные в результате атаки, будут устранены с помощью средств из областного бюджета.

До этого официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропортах Калуги, Саратова и Тамбова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. В Саратове ограничения ввели в ночь на 20 сентября в 00:46 по московскому времени.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Курской области.