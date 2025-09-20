На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Учебно-тренировочный центр на Запорожской АЭС атаковали беспилотники ВСУ

Дроны ВСУ атаковали здание учебно-тренировочного центра на Запорожской АЭС
Telegram-канал «ЗАЭС. Официально»

Здание учебно-тренировочного центра на Запорожской АЭС атаковали дроны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской атомной электростанции.

Атаку произвели с использованием трех беспилотных летательных аппаратов. Два из них сдетонировали над крышей здания. Как уточняется, критических разрушений нет. Никто из сотрудников станции не пострадал.

«Радиационный фон на промышленной площадке и прилегающей территории находится в пределах нормы. Пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблоков станции не нарушены», — говорится в сообщении.

В момент ударов в учебно-тренировочном центре находились международные эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Их оперативно эвакуировали, сейчас они находятся безопасном месте. Их жизни и здоровью ничто не угрожает, добавили в пресс-службе.

17 сентября команда МАГАТЭ сообщили, что слышали звуки обстрелов у объекта и видели черный дым над тремя участками рядом. Предполагается, что этот инцидент спровоцировал возгорание растительности, которое было взято под контроль.

Ранее на Ростовской АЭС рассказали о ситуации на станции после атаки беспилотников.

