Данте Инкапье: более 1000 колумбийских наемников погибли на Украине с 2022 года

Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье рассказал РИА Новости, что с начала конфликта на Украине погибли более 1000 колумбийских наемников.

«Число колумбийцев, погибших в российско-украинском конфликте, ужасает. <...> за долгие три года конфликта там погибли больше тысячи человек», — поделился правозащитник.

Он добавил, что власти не признают и не придают огласке данную информацию.

18 сентября Telegram-канал Mash сообщал, что около 3 тысяч иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли или пропалив зоне спецоперации.

Согласно найденным хакерами документам, погибли 1 тысяча наемников, среди них: из Колумбии — 303, США — 89, Грузии — 86, Великобритании — 42, Бразилии — 29, Франции — 25 и Польши — 19, по одному из Барбадоса и Коста-Рики и четыре из Шри-Ланки. Еще 2 тысячи человек считаются пропавшими без вести.

Отмечается, что большая часть колумбийских наемников погибли в Курской области.

Ранее в МИД Колумбии прокомментировали участие граждан в боях на стороне ВСУ.