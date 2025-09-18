Военный эксперт объяснил, в каких регионах Запад может спровоцировать РФ

Генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, вице-президент РСМД, председатель аналитического центра «ПИР-Центр» Евгений Бужинский назвал три региона, где Запад может спровоцировать Россию на начало боевых действий. Его слова цитирует Tsargrad.tv.

Первый сценарий: попытка захвата Калининградской области.

«Они считают, что захватив Калининград, они отрежут Россию от Балтики, так сказать, воспрепятствуют любым агрессивным действиям против балтийских государств и так далее. Но при этом они забывают все-таки, что на территории Калининградской области развернуты наши оперативно-тактические комплексы ракет «Искандер» и самолеты Миг-31 с ракетами «Кинжал», — отметил эксперт.

Вторым сценарием Бужинский назвал эскалацию через Молдавию — удары по Приднестровью и Гагаузии с целью нарушить сухопутные коридоры. Третья угроза — использование Финляндии в качестве плацдарма, считает он.

В Европе проходят учения Grand Eagle 2025, на которых отрабатывается переброска войск через Литву. Как пишет военный корреспондент Александр Коц, данный 65-километровый коридор является ключевым путем к Калининградской области.

Он подчеркнул, что «запущенный маховик милитаризации Европы уже не остановить», а все сопутствующие экономические и социальные проблемы сможет списать только большой конфликт. Спровоцировать Россию, по его мнению, могут блокадой Калининграда.

Ранее в Финляндии заявили о включении страны в операцию НАТО «Восточный страж».