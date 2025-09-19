Захарова пошутила о «запуганной» дронами Польше на фоне учений в КНДР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично прокомментировала информацию об испытаниях беспилотных летательных объектов (БПЛА) в КНДР, указав на возможную реакцию Польши.

«Ждем комментариев из Варшавы о том, как их запугивают», — написала дипломат.

В ночь на 10 сентября Польша заявила о нарушении воздушного пространства страны более 20 беспилотниками, несколько из них были сбиты. Польский премьер Дональд Туск обвинил в произошедшем РФ и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО.

В Минобороны России, комментируя инцидент, заявили, что Вооруженные силы России не собирались наносить удары по польской территории. Помимо этого в Минобороны выразили готовность провести с коллегами из Варшавы консультации по этому вопросу.

Ранее Захарова назвала голословными обвинения в адрес России из-за БПЛА в Польше.