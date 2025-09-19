На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС России взяли под огневой контроль логистику ВСУ у Красноармейска

Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие взяли под полный огневой контроль всю логистическую сеть Вооруженных сил Украины (ВСУ) вокруг Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Вокруг Красноармейска вся логистика противника, вся сеть дорог основных и окольных находится под нашим огневым давлением», — сказал он.

18 сентября военблогер Юрий Подоляка заявил, что оборона украинской армии быстро рушится под Красноармейском.

До этого военкор Евгений Поддубный заявил, что власти Украины начали «прогрев» общества и своих партнеров перед сдачей Красноармейска.

По его словам, на указанном участке фронта идут ожесточенные боестолкновения, ВСУ отправляют туда новые подразделения с других направлений, чтобы как-то стабилизировать обстановку.

До этого телеканал Sky News сообщал, что украинские бойцы в скором времени могут сдать Вооруженным силам РФ важнейший город в зоне СВО — Красноармейск.

Ранее Пушилин рассказал о начавшихся боях в высотках Красноармейска.

