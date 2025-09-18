Гладков объяснил, почему беспилотники не сбивают прямо у границы

Гладков: БПЛА не сбивают на границе, потому что они находятся высоко для ПВО

Силы противовоздушной обороны (ПВО) не сбивают беспилотники прямо на границе с Украиной из-за высоты их полета. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира в своем Telegram-канале.

«Те изделия, которые летят <...> находятся на той высоте, которая не позволяет их сбивать. И когда они снижаются и идут уже на прямую атаку, захватив цель, наши подразделения с ними борются», – сказал он, отвечая на вопрос местной жительницы, почему БПЛА сбивают только тогда, когда они уже находятся над Белгородом и пригородом.

До этого Гладков сообщил, что власти Белгородской области приняли решение установить автономную систему оповещения, которая позволит при отсутствии интернета спасти жизни пациентам и медперсоналу в экстренных ситуациях, включая обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины и массовые налеты беспилотников.

Ранее в Белгородской области женщина пострадала при атаке БПЛА.