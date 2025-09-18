В Белгородской области придумали, как защитить медучреждения во время обстрелов

В медицинских учреждениях Белгородской области установят автономную систему оповещения, которая позволит спасти жизни пациентом и медперсонала в экстренных ситуациях. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, соответствующая мера принята для того, чтобы в случае отсутствия интернета, сотовой связи, электроэнергии, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, например, из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, массового налета беспилотников медицинский персонал и пациенты имели возможность спасти свою жизнь.

Чиновник отметил, что отработка навыков поведения в самых экстремальных обстоятельствах спасает жизни людей.

«Этой работой мы занимаемся уже четвертый год и будем заниматься и дальше», — добавил Гладков.

Накануне вечером губернатор сообщил, что в Белгороде в результате атаки беспилотника ВСУ пострадала 18-летняя девушка. Она обратилась за помощью к медикам.

Ночью в результате удара украинского беспилотника по автомобилю в городе Шебекино пострадал мирный житель. Он получил несовместимые с жизнью ранения.

Ранее в России разработали противообледенительную систему для дронов.