На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Главе Генштаба армии России продлили срок службы

РБК: главе Генштаба ВС РФ Герасимову продлили срок военной службы на 5 лет
true
true
true
close
Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Reuters

Главе Генерального штаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову продлили срок службы. Об этом сообщил РБК источник, близкий к Минобороны РФ.

Отмечается, что продление Герасимова подтвердили сразу два источника, один из которых сообщил, что занимать должность главы Генштаба он будет еще пять лет.

Герасимов находится в звании генерала армии. Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», с военнослужащими, имеющими это звание и достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, может заключаться новый контракт на срок, установленный решением президента.

Накануне Герасимов проверил ход выполнения боевых задач в зоне СВО. Он сообщил, что российские войска на александро-калиновском направлении ведут бои в близости Константиновке, вошли в Плещеевку.

Он также сообщил, что российские войска выбили подразделения украинских войск были полностью выбиты из Серебрянского лесничества.

Ранее Герасимов назвал две области Украины, где ВС РФ развивают наступление.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами