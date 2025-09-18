Главе Генштаба армии России продлили срок службы

РБК: главе Генштаба ВС РФ Герасимову продлили срок военной службы на 5 лет

Главе Генерального штаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову продлили срок службы. Об этом сообщил РБК источник, близкий к Минобороны РФ.

Отмечается, что продление Герасимова подтвердили сразу два источника, один из которых сообщил, что занимать должность главы Генштаба он будет еще пять лет.

Герасимов находится в звании генерала армии. Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», с военнослужащими, имеющими это звание и достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, может заключаться новый контракт на срок, установленный решением президента.

Накануне Герасимов проверил ход выполнения боевых задач в зоне СВО. Он сообщил, что российские войска на александро-калиновском направлении ведут бои в близости Константиновке, вошли в Плещеевку.

Он также сообщил, что российские войска выбили подразделения украинских войск были полностью выбиты из Серебрянского лесничества.

Ранее Герасимов назвал две области Украины, где ВС РФ развивают наступление.