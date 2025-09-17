На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Генштабе ВС РФ заявили о боях в населенном пункте Ямполь

Герасимов: российские войска полностью выбили ВСУ из Серебрянского лесничества
Сергей Мирный/РИА Новости

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что подразделения украинских войск были полностью выбиты из Серебрянского лесничества. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Герасимова, российские военные ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь.

Незадолго до этого начальник Генштаба ВС РФ сообщил, что российские войска на Александро-Калиновском направлении ведут бои в близости Константиновке, и вошли в село Плещеевка.

12 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские военные взяли под контроль село Новопетровское в Днепропетровской области Украины. По данным оборонного ведомства, боевая задача была выполнена подразделениями группировки войск «Восток».

Ранее Путин отметил действия гвардейских полков на СВО.

