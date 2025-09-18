В США перечислили 15 стран, способных нанести ядерный удар

MWM: в мире есть 15 государств, которые способны нанести ядерный удар

В настоящее время в мире существуют 15 государств, обладающих возможностью нанести ядерный удар. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Хотя Договор о нераспространении ядерного оружия ограничивает обладание ядерным оружием лишь пятью странами <...>, в общей сложности 15 стран сегодня сохраняют как минимум ограниченный известный потенциал для нанесения ядерных ударов», — отмечается в материале.

В качестве «традиционных» обладателей ЯО авторы указывают США, Россию, Францию, Китай и Великобританию. Кроме того, издание выделило четыре группы стран в зависимости от потенциальной ядерной мощи.

В первую группу вошли КНР, Соединенные Штаты и РФ, поскольку они обладают полноценной ядерной триадой. Во второй находятся Индия, Пакистан, КНДР и Израиль, которые, по словам журналистов, создали собственное ядерное оружие, невзирая на соглашение о нераспространении.

К третьей группе государств принадлежат Франция и Великобритания — они имеют подлодки с баллистическими ракетами, способными переносить ядерный заряд.

Наконец, в четвертую группу входят Белоруссия, ФРГ, Нидерланды, Бельгия, Турция и Италия, страны, которые получили ядерное оружие от своих союзников.

17 сентября президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поддерживает идею размещения ядерных мощностей на территории страны. Таким образом он ответил на вопрос журналистов, надеется ли он на то, что Варшава получит французское ядерное оружие. Как сказал глава республики, Польша должна иметь собственные ядерные энергетические, гражданские и военные мощности.

