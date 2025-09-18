На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США перечислили 15 стран, способных нанести ядерный удар

MWM: в мире есть 15 государств, которые способны нанести ядерный удар
true
true
true
close
Paul R. Jones/Shutterstock/FOTODOM

В настоящее время в мире существуют 15 государств, обладающих возможностью нанести ядерный удар. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Хотя Договор о нераспространении ядерного оружия ограничивает обладание ядерным оружием лишь пятью странами <...>, в общей сложности 15 стран сегодня сохраняют как минимум ограниченный известный потенциал для нанесения ядерных ударов», — отмечается в материале.

В качестве «традиционных» обладателей ЯО авторы указывают США, Россию, Францию, Китай и Великобританию. Кроме того, издание выделило четыре группы стран в зависимости от потенциальной ядерной мощи.

В первую группу вошли КНР, Соединенные Штаты и РФ, поскольку они обладают полноценной ядерной триадой. Во второй находятся Индия, Пакистан, КНДР и Израиль, которые, по словам журналистов, создали собственное ядерное оружие, невзирая на соглашение о нераспространении.

К третьей группе государств принадлежат Франция и Великобритания — они имеют подлодки с баллистическими ракетами, способными переносить ядерный заряд.

Наконец, в четвертую группу входят Белоруссия, ФРГ, Нидерланды, Бельгия, Турция и Италия, страны, которые получили ядерное оружие от своих союзников.

17 сентября президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поддерживает идею размещения ядерных мощностей на территории страны. Таким образом он ответил на вопрос журналистов, надеется ли он на то, что Варшава получит французское ядерное оружие. Как сказал глава республики, Польша должна иметь собственные ядерные энергетические, гражданские и военные мощности.

Ранее стала известна важная особенность ядерного арсенала США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами