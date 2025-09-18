MWM: США — единственная страна с тактическим ядерным оружием на стелс-самолетах

США — единственная ядерная держава, применяющая малозаметные самолеты для доставки тактического ядерного оружия. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

«Соединенные Штаты являются единственной страной, которая размещает ТЯО, используя стелс-истребители и бомбардировщики-невидимки, уклоняющиеся от радаров», — указывают аналитики.

Отмечается, что американские истребители F-35 Lightning II могут переносить термоядерные бомбы B61.

Недавно президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поддерживает идею размещения ядерных мощностей на территории страны, в том числе и оружия, рассчитывая на помощь Франции в этом направлении.

В свою очередь председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков отметил, что Навроцкий либо плохо понимает, о чем говорит, либо сознательно вводит людей в заблуждение, заявляя о желании Варшавы получить ядерное оружие.

Ранее в России оценили вероятность ядерного Армагеддона.