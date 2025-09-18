На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стала известна важная особенность ядерного арсенала США

MWM: США — единственная страна с тактическим ядерным оружием на стелс-самолетах
close
Erich Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press

США — единственная ядерная держава, применяющая малозаметные самолеты для доставки тактического ядерного оружия. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

«Соединенные Штаты являются единственной страной, которая размещает ТЯО, используя стелс-истребители и бомбардировщики-невидимки, уклоняющиеся от радаров», — указывают аналитики.

Отмечается, что американские истребители F-35 Lightning II могут переносить термоядерные бомбы B61.

Недавно президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поддерживает идею размещения ядерных мощностей на территории страны, в том числе и оружия, рассчитывая на помощь Франции в этом направлении.

В свою очередь председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков отметил, что Навроцкий либо плохо понимает, о чем говорит, либо сознательно вводит людей в заблуждение, заявляя о желании Варшавы получить ядерное оружие.

Ранее в России оценили вероятность ядерного Армагеддона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами