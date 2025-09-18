На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский военный ожил через 52 минуты после остановки сердца

Алексей Майшев/РИА Новости

Доставленный в реанимацию без ноги и с остановившимся сердцем боец специальной военной операции (СВО) ожил на хирургическом столе через 52 минуты. Об этом сообщил военный врач Александр Бабиев, слова которого привел военблогер Сергей Колясников в своем Telegram-канале.

Врач рассказал, как в госпиталь доставили пациента с размозженной конечностью и остановкой сердца. Ему влили донорскую кровь, врачи приступили к реанимации. Медики сменяли друг друга для массажа сердца каждые пять минут.

На 52-минуте после остановки сердца военного вновь начало биться.

«Таких чудес я не помню. Хотя я работаю уже более 27 лет», — вспоминает Бабиев.

До этого сообщалось, что российский военнослужащий с позывным «Енот» с начала 2025 года спас более 300 сослуживцев, оказав им первую помощь на поле боя. По данным издания, группа военного, состоящая из 30 штурмовиков, в апреле зашла на позиции у села Тихое в Харьковской области и попала под огонь. Выжить удалось только «Казбеку».

Ранее раненый на фронте российский солдат четыре дня добирался до тыла.

