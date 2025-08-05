Российский боец спас более сотни сослуживцев на поле боя

Боец с позывным «Енот» спас более 300 сослуживцев в зоне СВО с начала года

Российский военнослужащий с позывным «Енот» с начала 2025 года спас более 300 сослуживцев, оказав им первую помощь на поле боя. Об этом боец рассказал в интервью ТАСС.

«С начала года мне удалось спасти бойцов, перемотать, чтобы они доехали до госпиталя целы, в сохранности, грубо говоря», — сказал «Енот».

По его словам, он оказал помощь минимум 300 сослуживцам — «точную цифру я не могу сказать».

Помимо этого, боец рассказал, что во время боев под Артемовском (украинское название Бахмут) противник применил фосфорные боеприпасы. В результате чего военнослужащие его подразделения получили внутренние и наружные химические ожоги, и «Енот» оказывал необходимую медицинскую помощь пострадавшим.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что ВС РФ начали применять сухую плазму крови при оказании первичной медицинской помощи на передовой. В оборонном ведомстве добавили, что, поскольку вес пакета сухой плазмы составляет порядка 75-90 грамм и представляет собой порошок, он крайне устойчив к механическому воздействию.

Ранее российский хирург вывел бойца СВО из состояния полукомы после ранения.