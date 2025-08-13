Раненый на фронте российский солдат четыре дня добирался до тыла

«Абзац»: раненый боец СВО четыре дня полз 32 км до своих сослуживцев

Раненый участник СВО в течение четырех дней ползком добирался до российских позиций и выжил. Об этом изданию «Абзац» сообщила его тетя.

По ее словам, мужчина служил на краснолиманском направлении. Во время штурмовых действий он подорвался сразу на двух минах. После оказания первой помощи бойцу пришлось самостоятельно двигаться к российскому тылу.

Родственница уточнила, что он преодолел около 32 км ползком. Позднее военнослужащего доставили на лечение в Москву.

До этого доброволец Антон Саверин из Таманской дивизии, кавалер ордена Мужества, получил тяжелое ранение в зоне СВО, но чудом выжил. 29 августа после очередного боя Саверин первым побежал к колодцу и оказался в эпицентре взрыва. Осколки раздробили его голени, но ступни остались целыми. Медики позже объяснили, что ударная волна «запекла» артерии, что предотвратило опасную кровопотерю.

Ранее российские военные спасли тяжелораненого украинского солдата в ДНР.