Президент Польши Кароль Навроцкий либо плохо понимает, о чем говорит, либо сознательно вводит людей в заблуждение, заявляя о желании Варшавы получить ядерное оружие. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

«Никто не даст Польше создать собственное ядерное оружие. Да и речь, судя по всему, не об этом, а о размещении ядерного оружия другой ядерной державы - Франции - в Польше. Однако, даже если на территории Польши и будет размещено такое оружие (Варшава давно добивается этого), это не приведет к появлению у Польши своего национального ядерного потенциала», — написал Пушков.

По его словам, ключ к применению такого оружия будет оставаться в руках другой страны. Парламентарий напомнил, что в Германии и Италии размещено ядерное оружие США, но это не превращает их в ядерные державы.

Сенатор отметил, что чрезмерные амбиции всегда губили Польшу. Однако раньше это были национальные трагедии, тогда как сегодня – фарс, констатировал он.

Накануне Кароль Навроцкий заявил, что поддерживает идею размещения ядерных мощностей на территории страны, в том числе и оружия, рассчитывая на помощь Франции в этом направлении.

Ранее в Польше заявили о готовности создать собственное ядерное оружие.