В России оценили вероятность ядерного Армагеддона

Депутат Чепа: до ядерного армагеддона не дойдет, дипломатия победит
true
true
true
close
«Ядерные испытания. Книга 2. Тоцкое войсковое учение». «Московские учебники», 2006

Ядерного армагеддона не будет, дипломатия победит. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Дипломатия победит. Я уверен в этом, конечно», — подчеркнул он, комментируя заявление президента Казахстана Касыма Жомарта Токаева.

17 сентября Токаев назвал высоким риск ядерного конфликта. По его мнению, в этих условиях ключевую роль должна играть конструктивная дипломатия, чтобы преодолеть взаимное отчуждение и повысить уровень доверия на международной арене.

Токаев выразил уверенность, что религиозные лидеры приложат все усилия, «чтобы прекратить скатывание мира в бездну хаоса».

В начале августа президент США Дональд Трамп заявил о готовности к потенциальной ядерной войне с Россией.

Ранее сообщалось, что ИИ предпочел ядерную войну дипломатическому решению.

