Численность размещенных на улицах американских городов военных увеличилась на 75%

Пентагон разместил 35 тысяч военных на улицах городов США по приказу Трампа
Jonathan Ernst/Reuters

На улицах американских городов с июля этого года разместились 35 тысяч военнослужащих, они участвуют в антииммиграционных программах по всем Соединенным Штатам. Об этом сообщает портал The Intercep со ссылкой на данные Пентагона.

По решению президента США Дональда Трампа в ряде городов по крайней мере пяти штатов — Аризоны, Калифорнии, Нью-Мексико, Техаса и Флориды, — были размещены бойцы из сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных сил, корпуса морской пехоты и национальной гвардии.

При этом портал отмечает, что настоящее число развернутых военнослужащих может быть намного выше. Так, только военнослужащих Национальной гвардии с 20 января 2025 года на территории американских городов было развернуто около 23 866 человек.

В августе сообщалось, что около 800 бойцов национальной гвардии прибыли в Вашингтон по приказу Трампа. Их миссия — совместно с полицией обеспечивать безопасность и охранять федеральные объекты.

Ранее сообщалось, что Трамп приготовился ввести режим ЧП в Вашингтоне.

