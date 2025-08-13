На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Политика
Размер текста
А
А
А

Войска Нацгвардии вошли в Вашингтон по приказу Трампа. Полиции разрешили «делать все»

Около 800 бойцов Нацгвардии США прибыли в Вашингтон по указу Трампа
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters
Около 800 бойцов национальной гвардии прибыли в Вашингтон по приказу президента США Дональда Трампа. Их миссия — совместно с полицией обеспечивать безопасность и охранять федеральные объекты. Военные останутся в городе до 25 сентября, а управление полицией временно перешло под контроль федеральных властей.

Войска национальной гвардии США начали прибывать в штаб-квартиру формирования в районе D.C. Armory к востоку от Капитолия в Вашингтоне, исполняя указ президента Дональда Трампа о борьбе с преступностью в столице.

По данным NBC News, всего мобилизованы около 800 военнослужащих, которые к концу недели должны полностью приступить к выполнению задач. Уже во вторник вечером на улицах города появились военные автомобили, а часть гвардейцев начала совместные дежурства с полицией округа.

По словам высокопоставленного источника в Пентагоне, на которого ссылается телеканал, в обязанности военнослужащих войдут управление толпой, контроль периметра, охрана объектов и поддержка связи для правоохранителей. В большинстве случаев гвардейцы будут без огнестрельного оружия.

Представитель Белого дома также заявил, что их основная цель — защита федеральных объектов, помощь полиции в задержаниях и сдерживание насильственных преступлений за счет видимого присутствия сил безопасности.

Федеральный контроль над полицией

Указ Трампа предусматривает, что миссия завершится, когда президент сочтет, что «закон и порядок восстановлены». Однако военным уже сообщили, что они будут задействованы как минимум до 25 сентября. Одновременно глава государства объявил о фактическом переводе полиции Вашингтона под федеральное руководство.

Министр обороны Пит Хегсет предупредил, что в город будут введены и специализированные подразделения. Также он сообщил, что готов согласовать с губернаторами возможность привлечения дополнительных сил Нацгвардии из других штатов.

Генеральный прокурор Пэм Бонди получила полномочия координировать действия полиции. По словам Трампа, ее офицерам разрешат «делать все, что, черт возьми, они захотят» в ответ на возможные провокации. В свою очередь мэр округа Колумбия Мюриэль Баузер раскритиковала шаги Трампа, назвав их «авторитарным нажимом». Она заявила, что структура подчинения в полиции не изменится, и подчеркнула, что город намерен использовать новые ресурсы для усиления правопорядка.

Статистика преступности

По данным полиции округа Колумбия, уровень насильственных преступлений в Вашингтоне за последний год снизился на 26%, а общая преступность — на 7%.

Баузер напомнила, что в 2023 году город смог переломить рост преступности, а нынешний показатель насильственных преступлений стал минимальным за 30 лет. Тем не менее мэр признала, что власти «не убавляют обороты» и продолжают искать новые способы сделать город безопаснее.

Реакция в Вашингтоне на решение президента оказалась неоднозначной. Глава профсоюза полиции округа Греггори Пембертон поддержал федеральное вмешательство, сославшись на дефицит офицеров и действующие законы, которые, по его словам, мешают полиции привлекать преступников к ответственности.

Он отметил, что дополнительные 1000 гвардейцев и 500 федеральных агентов могли бы стать полезной краткосрочной мерой, но без долгосрочных реформ преступность вскоре вернется на прежний уровень.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами