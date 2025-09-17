Наемники из Колумбии, воюющие в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), ведут криминальный бизнес в республике. Об этом сообщил РИА Новости преподаватель колумбийского Военного университета Новая Гранада, доктор наук в сфере международного права Сесар Ниньо.

По его словам, речь идет о наркотрафике, наемничестве, поставках компонентов беспилотников и элементов взрывчатки в Колумбию. Этим занимаются группировка Армия национального освобождения (АНО/ELN) и картель «Клан залива».

Эксперт также связал поставку компонентов БПЛА участившиеся в последнее время нападения незаконных структур на представителей вооруженных сил и полиции в Колумбии.

Ниньо предполагает, что картели расплачиваются с Киевом по бартеру. Он привел пример сотрудничество ФАРК (FARC, Революционные вооруженные силы Колумбии) с Аль-Каидой* в 1990-е годы, когда за килограмм кокаина колумбийские повстанцы получали 80 автоматов АК-47.

В начале сентября российские СМИ сообщали, что колумбийские наемники по ошибке вступили в бой с 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой ВСУ в районе села Садки в Сумской области Украины.

Ранее в России рассказали, зачем ВСУ уродуют лица погибших иностранных наемников.