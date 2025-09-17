Российские войска ударили по объектам ж/д инфраструктуры на Украине

Российские войска нанесли поражение объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, российские военные ударили по местам хранения и запуска беспилотников большой дальности, а также пунктам временной дислокации военнослужащих подразделений ВСУ и иностранных наемников в 149-ти районах.

В операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России.

До этого сообщалось, что расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» российской группировки войск «Запад» поразил замаскированный пункт дислокации ВСУ.

Также военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что в зоне СВО ликвидировали подполковника Александра Прокопца и двух младших офицеров отдельного отряда беспилотных систем «Крылья Омеги» Центра специального назначения «Омега» Нацгвардии Украины.

Ранее в России разработали противообледенительную систему для дронов.