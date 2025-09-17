На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мирные жители пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Губернатор Гладков сообщил о пострадавших при ударе ВСУ по Белгородской области
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию правительства Белгородской области пострадали люди. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Две сотрудницы обратились за медицинской помощью. В городской больнице №2 г. Белгорода у них диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы», — написал глава региона.

Губернатор добавил, что обеим пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь, женщины продолжат лечение амбулаторно.

До этого Гладков рассказал, что здание правительства Белгородской области подверглось атакам беспилотников ВСУ. По его словам, от ударов украинских беспилотников пострадали кровля и остекление здания.

17 сентября на территории предприятия, расположенного в поселке Северный Белгородского района Белгородской области, также сдетонировал беспилотник Вооруженных сил Украины, в результате чего пострадал мирный житель.

Ранее беспилотник повредил больницу в Белгородской области.

Атаки БПЛА на Россию
