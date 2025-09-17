Северные районы Купянска перешли под контроль армии России

Город Купянск в Харьковской области частично перешел под контроль российских войск. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

«Север и частично запад Купянска за российскими войсками», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в центре города идут бои, а подразделения ВС РФ, как и солдаты ВСУ, активно применяют беспилотники.

По данным SHOT, подразделения Вооруженных сил Украины покидают Купянск после попыток отразить наступление российской армии. Утверждается, что за последние две недели Киев потерял до 1000 военных, которых направили «спасать положение в городе». При этом малые группы украинских бойцов остаются в подвалах многоэтажных зданий, так как их не успели предупредить об отступлении из-за проблем со связью.

13 сентября глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что украинские военные практически оставили Купянск.

Ранее силовики заявили о проблемах со связью у ВСУ в Харьковской области.