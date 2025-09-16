На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подразделения ВСУ покидают Купянск

SHOT: ВСУ покидают Купянск после попыток отразить наступление ВС РФ
Andriy Andriyenko/Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) покидают Купянск после попыток отразить наступление российской армии, сообщает Telegram-канал SHOT.

«Штурмовые подразделения ВСУ и несколько группировок территориальной обороны спешно покинули Купянск и оттянулись на окраину тыловых позиций», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, за последние две недели Киев потерял до 1000 военных, которых направили «спасать положение в городе». Малые группы украинских бойцов остаются в подвалах многоэтажных зданий, так как их не успели предупредить из-за проблем со связью.

Отмечается, что северная часть города находится полностью под контролем российских военных. Накануне ВС РФ зачистили медколледж, где ВСУ оборудовали опорный пункт под видом гражданского объекта. Там украинские военные хранили продовольствие и боеприпасы для дальнейшей транспортировки в восточную часть города.

13 сентября глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что Вооруженные силы Украины практически оставили Купянск. По его словам, украинские войска остались в населенном пункте только на определенных укреппозициях, которые хорошо защищены. При этом с передовых позиций они уже стараются отходить, добавил Ганчев.

Ранее военкор сообщил о тотальном хаосе для ВСУ на одном направлении.

СВО: последние новости
