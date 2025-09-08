Силовики заявили о проблемах со связью у ВСУ в Харьковской области

Передовые позиции украинской армии на Харьковском направлении практически лишились связи из-за действий российских дронов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«На Харьковском направлении в результате интенсивной работы расчетов FPV группировки «Север» по связному оборудованию и автотранспорту ВСУ передовые позиции противника практически остались без связи», — сказал источник агентства.

По его словам, ремонтные бригады связистов ВСУ не могут выехать на позиции для ремонта оборудования и доставки нового.

6 сентября военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска продвинулись у Волчанска в Харьковской области и закрепились на левом берегу реки Волчья. По его данным, в данный момент в этом районе «идут довольно-таки серьезные, ожесточенные бои».

До этого он сообщал, что ВС РФ продавили оборонительную линию ВСУ в лесном массиве урочища Татарское.

Ранее в ВСУ заявили о проникновении российских ДРГ в Купянск.