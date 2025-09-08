На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Силовики заявили о проблемах со связью у ВСУ в Харьковской области

ТАСС: в Харьковской области передовые позиции ВСУ практически лишились связи
true
true
true
close
Ivan Anatolii Stepanov/Reuters

Передовые позиции украинской армии на Харьковском направлении практически лишились связи из-за действий российских дронов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«На Харьковском направлении в результате интенсивной работы расчетов FPV группировки «Север» по связному оборудованию и автотранспорту ВСУ передовые позиции противника практически остались без связи», — сказал источник агентства.

По его словам, ремонтные бригады связистов ВСУ не могут выехать на позиции для ремонта оборудования и доставки нового.

6 сентября военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска продвинулись у Волчанска в Харьковской области и закрепились на левом берегу реки Волчья. По его данным, в данный момент в этом районе «идут довольно-таки серьезные, ожесточенные бои».

До этого он сообщал, что ВС РФ продавили оборонительную линию ВСУ в лесном массиве урочища Татарское.

Ранее в ВСУ заявили о проникновении российских ДРГ в Купянск.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами