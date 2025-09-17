В Белгородской области мужчина пострадал при атаке беспилотника ВСУ на предприятие

Гладков: мужчина пострадал при ударе беспилотника ВСУ по предприятию в Северном

На территории предприятия, расположенного в поселке Северный Белгородского района Белгородской области, сдетонировал беспилотник Вооруженных сил Украины, в результате чего пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Мужчина получил баротравму. Сотрудники скорой оказали необходимую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался», — написал глава региона.

Гладков добавил, что в результате удара фасад здания получил повреждения. В настоящее время на месте атаки работают сотрудники оперативных служб, отметил губернатор.

Накануне Гладков сообщил, что в Шебекино Белгородской области при обстреле со стороны Украины были повреждены три многоэтажных дома. В результате атаки никто не пострадал. По словам главы региона, украинские войска нанесли удар во время его рабочей поездки в город.

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль УИК в ходе выборов в Белгородской области.