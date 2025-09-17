На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинцам старше 60 лет разрешили служить в ВСУ

Депутат Рады Костенко: украинцы старше 60 лет теперь могут служить в ВСУ
Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Украины в возрасте 60 лет теперь могут служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ) по контракту. Об этом сообщил депутат Верховной рады Роман Костенко в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В воинские части и военкоматы уже разослан алгоритм действий должностных лиц по принятию на службу по контракту граждан в возрасте от 60 лет. Это значит, что процедура официально запущена, теперь вы можете обращаться в воинские части и военкоматы для оформления необходимых документов», — написал парламентарий.

В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении предельного возраста службы в армии, который в настоящее время составляет 60 лет. Инициатива предполагает, что мужчины, достигшие предельного возраста для службы в армии, могут продолжить ее по контракту в зависимости от состояния здоровья.

2 сентября заместитель главы офиса президента Украины Павел Палиса сообщил, что власти республики не планируют снижать минимальный возраст мобилизации в ВСУ. По его словам, планы о мобилизации мужчин в возрасте от 18 лет якобы отсутствуют, но украинские граждане все равно активно вывозят несовершеннолетних парней за границу.

Ранее покинувший Украину депутат Рады назвал цену спасения от мобилизации.

Новости Украины
