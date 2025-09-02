На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили, что не планируют снижать возраст мобилизации в ВСУ

В офисе Зеленского заявили, что нет планов снижать возраст мобилизации в ВСУ
true
true
true
close
Sofiia Gatilova/Reuters

Власти Украины не планируют снижать минимальный возраст мобилизации в ВСУ. Об этом в интервью украинскому телеканалу «Общественное» заявил заместитель главы офиса президента страны Павел Палиса.

«Сейчас понижение мобилизационного возраста не рассматривается. При понимании тяжести общей ситуации на линии столкновения, в настоящее время этот вопрос не «на столе», — сказал Палиса.

По его словам, планы о мобилизации мужчин в возрасте от 18 лет якобы отсутствуют, но украинские граждане все равно активно вывозят несовершеннолетних парней за границу.

28 августа Украина начала выпускать за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, первые военнообязанные уже покинули страну. Для выезда им необходим военно-учетный документ — либо в бумажной, либо в электронной форме.

Действие нововведения, по словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, распространяется и на уже находящихся за рубежом молодых людей. При этом украинские СМИ предполагают, что послабления могут быть связаны с намерением властей ужесточить мобилизацию.

Ранее в Раде назвали мобилизацию на Украине «позорной охотой».

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами