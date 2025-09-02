На Украине заявили, что не планируют снижать возраст мобилизации в ВСУ

В офисе Зеленского заявили, что нет планов снижать возраст мобилизации в ВСУ

Власти Украины не планируют снижать минимальный возраст мобилизации в ВСУ. Об этом в интервью украинскому телеканалу «Общественное» заявил заместитель главы офиса президента страны Павел Палиса.

«Сейчас понижение мобилизационного возраста не рассматривается. При понимании тяжести общей ситуации на линии столкновения, в настоящее время этот вопрос не «на столе», — сказал Палиса.

По его словам, планы о мобилизации мужчин в возрасте от 18 лет якобы отсутствуют, но украинские граждане все равно активно вывозят несовершеннолетних парней за границу.

28 августа Украина начала выпускать за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, первые военнообязанные уже покинули страну. Для выезда им необходим военно-учетный документ — либо в бумажной, либо в электронной форме.

Действие нововведения, по словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, распространяется и на уже находящихся за рубежом молодых людей. При этом украинские СМИ предполагают, что послабления могут быть связаны с намерением властей ужесточить мобилизацию.

Ранее в Раде назвали мобилизацию на Украине «позорной охотой».