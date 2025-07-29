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Зеленский подписал закон об увеличении предельного возраста службы в ВСУ

Зеленский подписал закон, позволяющий украинцам старше 60 лет служить в ВСУ
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President Of Ukraine/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон об увеличении предельного возраста службы в армии, который в настоящее время составляет 60 лет. Об этом свидетельствует карточка закона, опубликованного на сайте Верховной рады.

В ней отмечается, что документ был возвращен с подписью главы государства.

16 июля Верховная рада приняла закон, позволяющий мужчинам старше 60 лет проходить службу по контракту в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как рассказала народный депутат Ирина Геращенко, за принятие документа проголосовали 306 парламентариев.

Данный закон предполагает, что мужчины, достигшие предельного возраста для службы в армии, могут продолжить ее по контракту в зависимости от состояния здоровья. Геращенко уточнила, что правительство должно будет разработать и утвердить необходимые подзаконные акты в течение трех месяцев после того, как новый закон вступит в силу.

В то же время депутат выразила обеспокоенность из-за того, что в документе «нечетко прописан» механизм согласования кандидатур на службу в ВСУ. По ее мнению, это может привести к различным злоупотреблениям.

Ранее на Украине продлили сроки действия военного положения и мобилизации до ноября 2025 года.

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