Покинувший Украину депутат Рады назвал цену спасения от мобилизации

Депутат Дмитрук: цена спасения от мобилизации на Украине достигла $30-50 тысяч
Артем Дмитрук/Twitter

Украинцам приходится платить до $50 тыс., чтобы избежать мобилизации и последующей отправки на фронт. Об этом написал в колонке ТАСС покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Он назвал мобилизацию на Украине террором, отметив, что «охота» на людей ведется на улицах, в транспорте, больницах и даже в их домах.

«Продажа «билета на жизнь» за $30-50 тыс. Сотни тысяч похищенных и отправленных на фронт», — написал Дмитрук.

Дмитрук — независимый депутат, выступающий, в частности, в защиту канонической Украинской православной церкви. Он сообщал, что его пытались ликвидировать, а также подвергали пыткам со стороны Службы безопасности Украины. В августе прошлого года ему удалось выехать из страны в Лондон.

До этого сообщалось, что сотрудник правоохранительных органов Николаевской области Украины оказался под стражей за то, что за деньги помогал мужчинам призывного возраста уходить из территориальных центров комплектования (аналог военкомата).

Ранее на Украине девушки впервые подписали «молодежные» контракты с ВСУ.

Новости Украины
