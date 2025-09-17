На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Криворукие»: военный эксперт о ракете, упавшей на дом в Польше

Военэксперт Шаландин назвал слабой польскую систему ПВО
Czarek Sokolowski/AP

Военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал сообщения СМИ о том, что пострадавший во время залета дронов на территорию Польши дом получил повреждение не от беспилотника, а от ракеты, выпущенной польским истребителем F-16.

По его словам, данная ситуация показывает слабость системы противовоздушной обороны (ПВО) Польши. Имея хваленую технику НАТО и называя свою армию сильнейшей в Европе, Варшава не смогла предотвратить угрозу, показав всему миру, что ее авиация опаснее для собственного населения, чем для неопознанных БПЛА, подчеркнул эксперт.

«Так что имеем то, что имеем. Не могу сказать, что эта ситуация смешная, но то, что они криворукие, — это 100%», — сказал Шаландин.

Он также обратил внимание на отсутствие у Польши зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малого калибра вроде российского «Панциря», способного сбивать небольшие цели.

До этого газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники сообщила, что в жилой дом в городе Вырыки в Люблинском воеводстве во время инцидента с дронами в Польше попал не беспилотник, а ракета, запущенная с истребителя F-16. Издание указало, что люблинская прокуратура идентифицировала обломки 17 БПЛА, однако отказалась раскрыть, что именно упало на жилую постройку.

В последние дни европейская повестка сосредоточена вокруг инцидента с падением нескольких беспилотников на территории Польши, произошедшим в ночь на 10 сентября. Комментируя ситуацию, премьер-министр республики Дональд Туск обвинил РФ в провокации. В свою очередь, российское министерство обороны заявило, что военнослужащие страны не отправляли дроны в Польшу.

Ранее на Западе прокомментировали состояние системы обороны Европы.

