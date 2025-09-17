На Западе прокомментировали состояние системы обороны Европы

Европейская система обороны разрознена, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на европейских чиновников.

По информации издания, глава стартапа Tytan из Мюнхена, который производит перехватчики дронов, используемые в том числе на Украине, Макс Эндерс заявил о неготовности Евросоюза к внедрению «стены дронов». По его словам, сегодня Европа сталкивается с целой категорией угроз, от которых на данный момент нет защиты.

«Система обороны Европы слишком разрознена, но <...> это то, где нам нужно прийти к намного большей координации. Нельзя, чтобы одна страна делала что-то одно на своей границе, а другая делала что-то совершенно другое», — поделился один из европейских чиновников.

17 сентября еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что было бы «большой ошибкой» не интегрировать Украину в архитектуру безопасности Евросоюза.

15 сентября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страны Европы не хотят вступать в военный конфликт против России.

Глава МИД Польши отметил, что эффективность гарантий безопасности для Украины сомнительна. По его словам, их предоставление Киеву может означать готовность европейских стран вступить в военный конфликт с Россией.

