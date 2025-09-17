На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе прокомментировали состояние системы обороны Европы

FT: система обороны Европы разрознена, там не готовы к созданию «стены дронов»
true
true
true
close
Jean-Francois Badias/AP

Европейская система обороны разрознена, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на европейских чиновников.

По информации издания, глава стартапа Tytan из Мюнхена, который производит перехватчики дронов, используемые в том числе на Украине, Макс Эндерс заявил о неготовности Евросоюза к внедрению «стены дронов». По его словам, сегодня Европа сталкивается с целой категорией угроз, от которых на данный момент нет защиты.

«Система обороны Европы слишком разрознена, но <...> это то, где нам нужно прийти к намного большей координации. Нельзя, чтобы одна страна делала что-то одно на своей границе, а другая делала что-то совершенно другое», — поделился один из европейских чиновников.

17 сентября еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что было бы «большой ошибкой» не интегрировать Украину в архитектуру безопасности Евросоюза.

15 сентября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страны Европы не хотят вступать в военный конфликт против России.

Глава МИД Польши отметил, что эффективность гарантий безопасности для Украины сомнительна. По его словам, их предоставление Киеву может означать готовность европейских стран вступить в военный конфликт с Россией.

Ранее бывший соратник Трампа раскрыл, в каком случае НАТО придется «противостоять Путину» силой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами