Бойцы «Ахмата» отбили натиск ВСУ на Сумском направлении

Кадыров: бойцы «Ахмата» предотвратили попытку прорыва ВСУ на Сумском направлении
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорваться через российские опорные пункты на сумском направлении, однако бойцы полка «Ахмат-Чечня» Минобороны РФ отбили натиск. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Противник предпринял попытку прорыва между двумя нашими опорными пунктами. Бой сопровождался применением дронов типа «Баба-яга». Несмотря на интенсивность атаки, наши бойцы сумели удержать позиции и отбить натиск», — написал Кадыров.

По его словам, бойцы «Ахмата» уничтожили пять украинских военных и сбили несколько беспилотников с помощью средств радиоэлектронной борьбы и антидронов.

Кадыров отметил, что по запросу чеченских бойцов Воздушно-космические силы (ВКС) России ударили фугасными авиабомбами по «остаткам отступающих укронатовцев». Он поблагодарил ВКС за поддержку наступления «Ахмата» в курском приграничье.

В июле Кадыров призвал насильно мобилизованных военнослужащих ВСУ или их родственников обратиться за помощью через специальный Telegram-канал «Миру Мир». Чеченский лидер пояснил, что после того, как обращение будет обработано, специалисты «помогут спокойно и без лишнего шума вывести потенциальную жертву» сотрудников украинского ТЦК.

Ранее Кадыров рассказал о попытках ВСУ атаковать Чечню.

