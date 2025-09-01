Российские дроноводы рассказали, как удаленно пленили женщину из ВСУ

Российские операторы дронов научились удаленно брать в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил телеканал «Звезда».

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) дроноводы разбрасывают листовки с призывом сдаться, а затем при помощи БПЛА сопровождают солдат, сложивших оружие. Однажды таким образом военные Вооруженных сил (ВС) РФ пленили женщину, воевавшую на стороне ВСУ.

«Мы летали и заметили — женщина из ВСУ. Подлетели ниже и начали ее сопровождать», — поделился подробностями один из дроноводов.

По его словам, они сопровождали женщину до тех пор, пока ее не перехватила пехота. Дальше российские военные отправили ее в тыл, рассказал оператор БПЛА.

При этом дроноводы отметили, что такой счастливый исход случается далеко не всегда. Однажды они договорились о сдаче в плен бойца ВСУ из Красноармейска (украинское название — Покровск). Тот оставил позиции и пошел в сторону размещения российских войск. По пути украинцы ликвидировали своего же солдата при помощи FPV-дрона.

До этого сообщалось, что российских операторов научили управлять двумя дронами одновременно. Технология реализована на беспилотниках «Бумеранг-10». Искусственный интеллект позволяет переключать управление в ходе полета с одного БПЛА на другие.

Ранее украинский беспилотник Shark-M сбили воздушным тараном в небе над ДНР.